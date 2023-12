Detento monitorado é executado a tiros na rua Rio Grande do Sul, bairro Aeroporto Velho

Por Davi. Sahid

O detento monitorado por tornozeleira eletrônica Geovane Rafael de Souza Lima, de 27 anos, foi morto a tiros em via pública na noite desta segunda-feira, 4, na rua Rio Grande do Sul no bairro Aeroporto Velho em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Geovane saiu do presídio a cerca de um ano, após cumprir pena por tráfico de drogas. Foi colocado em liberdade condicional e teria entrado para uma Igreja.

Na noite desta segunda-feira, Geovane havia acabado de sair do seu apartamento e enquanto caminhava em via pública foi abordado por criminosos que estavam em um veículo modelo Gol, de cor vermelho, que em posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros na direção de Geovane que foi ferido na cabeça, ombro e pescoço. Mesmo ferido a vítima ainda conseguiu correr e cair na frente da entrada do seu apartamento. Após a ação os faccionados fugiram do local.

Moradores da região ao verem Geovane ferido acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e enviaram a ambulância do suporte avançado, mas quando os Paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Geovane que já se encontrava morto.

A área foi isolada pelos Policiais Militares para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas eles não foram encontrados.

O corpo de Geovane foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A Polícia acredita que o crime está relacionado à guerra entre organizações criminosas.

O caso inicialmente segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).