Desejado no Corinthians, Gabigol vai a festival no estádio Neo Química Arena, em São Paulo

De férias após o encerramento da temporada do futebol brasileiro, Gabriel Barbosa marcou presença no Festival Cena, realizado na Neo Química Arena, em São Paulo, no último sábado (9) e domingo (10). O atacante do Flamengo registrou nas redes sociais.

Gabigol é fã de hip hop e presença carimbada em eventos do gênero. O festival, realizado no estádio do Corinthians, teve atrações nacionais, como Djonga, BK, Kyan, Tasha e Tracie, Teto, entre outros, e internacionais, como Roddy Rich, que encerrou o festival no domingo (10).

Nas redes sociais, Gabigol compartilhou uma foto no evento ao lado de Jé Santiago, que também se apresentou no Festival Cena.

Vale destacar que o atacante do Flamengo também já trouxe a público seu lado artístico. Como rapper, o Lil Gabi já lançou dois singles: “Sei Lá”, em 2021, e “O que você quer de mim?”, em 2023.

Novo presidente do Corinthians: “Gabigol tem a cara do Corinthians”

O novo presidente eleito do Corinthians, Augusto Melo, só assumirá o comando da equipe no dia 2 de janeiro, mas já planeja várias movimentações no clube em 2024. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Melo falou sobre o elenco e exaltou várias peças de clubes rivais, como Gabigol, do Flamengo.

Tem vários jogadores que têm a cara do Corinthians. O próprio Gabigol tem a cara do Corinthians, é um jogador guerreiro, sabe fazer gols. Estou só citando um exemplo, porque tem contrato e o salário dele é muito alto, mas é um jogador que gosto”, afirmou.