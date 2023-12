Deracre se mobiliza para resolver problema da balsa de Xapuri ainda nesta terça-feira

O diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sócrates Guimarães, informou, na noite desta segunda-feira, 11, que mobiliza esforços para resolver ainda nesta terça o problema que suspendeu o funcionamento da balsa que faz a travessia de veículos no Rio Acre, em Xapuri.

Segundo noticiou horas antes o ac24horas, todos os motores da embarcação tiveram pane mecânica, impossibilitando a continuidade dos serviços. O serviço de transporte é fundamental para a população de Xapuri, pois é o único meio de acesso entre um lado e o outro do rio tanto para o escoamento de produção agrícola como para o acesso a serviços básicos.

Guimarães disse que entre para sanar a situação está a falta de oferta de motores no comércio acreano com a potência necessária para impulsionar a balsa. A alternativa seria adquirir um equipamento de menor potência. Ele também citou a dificuldade para se efetuar compras neste momento do ano, mas disse que no decorrer do dia dará uma posição a respeito do assunto.

Perguntado a respeito da nova balsa que o Deracre mandou para Xapuri, que seria, segundo foi informado na época, impulsionada por um rebocador, mas que ainda não está em operação, o presidente da autarquia disse que ainda há pendências por parte do fabricante da embarcação que o governo vem tentando resolver. Segundo ele, essa dificuldade também envolve a parte relacionada a motores.