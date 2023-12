Déficit em conta corrente do Brasil chega a US$ 230 milhões em outubro, diz BC

O Banco Central registrou déficit de US$ 230 milhões nas transações correntes do Brasil em outubro de 2023. No mesmo mês do ano passado, o déficit foi de US$ 5,8 bilhões. No acumulado de 12 meses, o déficit é de US$ 34 bilhões, equivalente a 1,62% do Produto Interno Bruto (PIB).

Os números estão no documento “Estatísticas do Setor Externo”, divulgado pelo BC nesta segunda-feira (4).

O levantamento também mostra que os investimentos diretos no país (IDP) caíram em outubro, somando ingressos líquidos de US$3,3 bilhões, ante US$5,8 bilhões no mesmo mês do ano passado.

No acumulado em 12 meses, totalizou US$ 57,5 bilhões (2,74% do PIB) em outubro de 2023, ante US$ 60 bilhões (2,89% do PIB) no mês anterior e US$ 74,5 bilhões (3,99% do PIB) em outubro de 2022.

A autoridade monetária também registrou aumento nos investimentos em carteira no mercado brasileiro, totalizando ingressos líquidos de US$ 2,1 bilhões em outubro de 2023, compostos por ingressos líquidos de US$ 500 milhões em ações e fundos de investimento e de US$ 1,6 bilhão em títulos de dívida.

De acordo com o BC, no acumulado de 12 meses, até outubro, a carteira de investimento somou ingressos líquidos de US$ 14,7 bilhões.

Viagens para o exterior Segundo o BC, as despesas líquidas com viagens internacionais alcançaram US$679 milhões, aumento de 3,9% em relação a outubro de 2022.

Com aumentos de 57,2% nas receitas (para US$650 milhões) e de 24,6% nas despesas (para US$1,3 bilhão).