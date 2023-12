Defesa Civil: “Mudanças climáticas fazem com que não haja normalidade no rio”

O nível do Rio Acre continua oscilando na capital acreana. Na medição desta quarta-feira, 27, a cota é de 5,32m. Apesar do início das chuvas regulares, o nível do manancial tem variado muito, tanto que nos últimos dias, oscilou quase três metros para menos, já que no último dia 21, o nível do rio chegou a 8,24m.

Conforme Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, as consequências das mudanças climáticas têm feito com que não haja mais “normalidade” no comportamento do Rio Acre.

“Ultimamente, nada está normal com esses efeitos provocados pelas mudanças do clima. Em menos de uma semana, retraiu quase três metros, mas não podemos esquecer que na semana passada, o nível subiu 2,24m em apenas dois dias. Tudo isso ainda é um resquício do que vivemos durante meses”, afirma, se referindo ao período prolongado de estiagem este ano.

Falcão conta ainda que pela análise do comportamento da bacia que compõe o Rio Acre, a tendência é que o nível do rio volte a subir nas próximas horas. “Essa retração não dura muito, até porque temos hoje em decréscimo apenas Rio Branco e Porto Acre, em todos os demais municípios, o nível está aumentando, o que significa que em breve teremos subida também aqui em Rio Branco, explica o coordenador da Defesa Civil.