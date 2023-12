DCORE apresenta números expressivos em ações de combate ao crime em 2023

Em continuidade à análise das atividades desempenhadas ao longo de 2023 pela Polícia Civil do Acre (PCAC), a Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) divulgou os números, referentes aos resultados operacionais do ano.

A dedicação da equipe reflete nos impressionantes 320 celulares recuperados, contribuindo significativamente para a restituição de bens às vítimas. No âmbito do enfrentamento à criminalidade armada, a DCORE efetuou a apreensão de 10 armas de fogo, desarticulando potenciais ameaças à segurança pública.

O trabalho diligente resultou em 62 prisões, demonstrando a eficácia das ações da delegacia no combate a crimes de roubos e extorsões. Além disso, foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão, contribuindo para desmantelar esquemas criminosos na região. O esforço da DCORE também se estendeu à recuperação de bens, com seis veículos avaliados em R$ 335 mil, restituídos aos seus legítimos proprietários e 13 motocicletas devolvidas à circulação regular.

No fronte da luta contra o tráfico de drogas, a delegacia apreendeu expressivos 84 kg de entorpecentes, impactando diretamente na desarticulação de redes criminosas. A atuação proativa reflete nos 289 inquéritos policiais tombados, indicando a abertura e condução de investigações para elucidar crimes diversos. Adicionalmente, 220 inquéritos policiais foram remetidos à Justiça.

Destacando o comprometimento com a desorganização financeira das atividades criminosas, a DCORE retirou mais de R$ 11 mil em ativos criminais, contribuindo para a desestruturação das fontes de financiamento de organizações criminosas. Esses números atestam o sucesso das operações conduzidas pela especializada, reforçando seu papel na promoção da segurança e da Justiça na comunidade.

Por Ascom/PCAC