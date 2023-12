Cuiabá enfrenta o Flamengo neste domingo pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro

Na tarde deste domingo (04), às 16h (horário de Brasília), o Cuiabá enfrenta o Flamengo pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro. O Dourado vai ao Rio de Janeiro com a chance de confirmar sua classificação para a Copa Sul-Americana.

Na tarde deste domingo (04), às 16h (horário de Brasília), o Cuiabá enfrenta o Flamengo pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro. O Dourado vai ao Rio de Janeiro com a chance de confirmar sua classificação para a Copa Sul-Americana. Devido à derrota do Bahia na rodada passada (36°), o time Auriverde eliminou qualquer probabilidade de rebaixamento. Dessa forma, a equipe Mato-Grossense poderá concretizar o objetivo internacional contra o clube Rubro-Negro.

O Cuiabá figura na 12° posição, com 48 pontos conquistados, sendo apenas um ponto de vantagem para o primeiro clube fora do G-12, o Corinthians. Devido à derrota do Timão para o Internacional (2 a 1) neste sábado (03), o triunfo do Dourado sobre o Flamengo significa a classificação antecipada para a Copa Sul-Americana. A concretização desse feito assinala a terceira participação Auriverde na competição internacional.

Em contrapartida, o triunfo também é importante para os Rubro-negros, que brigam pelo título do Brasileirão. O clube Carioca se encontra na 4° posição, com 63 pontos e três de desvantagem para o líder e vice-líder, Palmeiras e Atlético Mineiro, respectivamente. A conquista dos três pontos marcam o empate na pontuação e mantém a equipe viva na disputa para a última rodada.

Ainda, a partida desse domingo (04) assinala o 6° encontro entre os clubes Mato-Grossense e Carioca. Nas cinco partidas anteriores, os Rubro-negros possuem um retrospecto favorável. São três vitórias para o Flamengo, um triunfo do Cuiabá e um empate. No último embate entre as equipes, realizado na Arena Pantanal, o Dourado se sobressaiu pelo placar de 3 a 0 e conquistou a primeira vitória no confronto.

Dessa forma, se repetir o feito do primeiro turno, o time Auriverde poderá emplacar sua segunda vitória no embate, além de confirmar a vaga na Copa Sul-Americana. Caso termine no G-12, a competição internacional terá a terceira participação do Dourado no torneio.