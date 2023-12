Cruzeiro do Sul registra mais de 60 novos casos de Covid-19

Nesta quinta-feira, 14, em Cruzeiro do Sul foram registrados 65 novos casos de Covid 19. No Hospital do Juruá, há 7 pessoas internadas, sendo 4 moradores do município. Há também 19 pessoas internadas com outras síndromes gripais.

O secretário de Saúde em exercício de Cruzeiro do Sul, Áureo Neto, diz que gestão está garantindo exames, consultas e medicamentos para as pessoas que buscam os serviços de saúde. Para garantir o aumento da cobertura vacinal, a prefeitura vai realizar uma campanha de vacinação contra a Covid 19 no dia 22.

“Nós vamos fazer no dia 22 uma grande campanha de vacinação com pontos no Centro e no Centro Esportivo do Bairro Aeroporto Velho. O

Objetivo é aumentar a cobertura vacinal para evitar pacientes graves no município”, destaca o secretário, lembrando que está em andamento também a campanha contra a Influenza.