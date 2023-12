Cruzeiro do Sul registra 99 novos casos de sífilis e três de Aids

Este ano já foram registrados em Cruzeiro do Sul 99 novos casos de sífilis e 3 de Aids. 89 pessoas realizam tratamento contra o HIV no município.

Segundo Iago Castro, técnico de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), do município, diz que o número de infectados com HIV e sífilis pode ser maior, porque muitas pessoas não realizam o teste rápido ou outra forma de diagnóstico. “O teste é gratuito, fácil e rápido. Quanto mais rápido o diagnóstico, melhor o tratamento para o paciente”, afirmou.

A medica infectologista Rita de Cássia recomenda a realização periódica de testes. “Muitas pessoas passam a vida sem testar para o HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis -IST. Sem saber da doença, a pessoa não busca tratamento “, relata.

Os testes rápidos de sífilis e HIV podem ser feitos nas Unidades Básicas de Saúde de Cruzeiro do Sul. O acompanhamento dos pacientes é feito no Serviço de Atendimento Especializado – SAE do município. No setor, que funciona no Posto do Agricultor, onde atuam uma médica infectologista, técnicos de enfermagem e uma enfermeira para o atendimento e acompanhamento dos pacientes, há a oferta de testes rápido,

exames e medicamentos

“A unidade de saúde oferece o “PrEp”, que previne o HIV antes da exposição (sexo sem uso de preservativo). Há também “Pep” , a profilaxia do HIV pós exposição ao risco de contrair o vírus”, cita a enfermeira Rafaela Palmeira.

Ações de prevenção do Dezembro Vermelho

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, está realizando ações de prevenção contra o HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis em bares e clubes com panfletos e orientações.

As medidas são parte do Dezembro Vermelho, uma campanha de conscientização para o tratamento precoce da síndrome da imunodeficiência adquirida e de outras infecções sexualmente transmissíveis.

“Os serviços, que incluem a distribuição de preservativos, também estão sendo levados a empresas e ao Complexo Penitenciário do Juruá”, citou a secretária de Saúde de Cruzeiro do Sul, Valéria Lima.