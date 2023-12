Cruzeiro de Neymar começa com cabines vendidas por R$ 30 mil, polêmica e shows

Enquanto se recupera da grave lesão que sofreu no joelho, Neymar terá um compromisso profissional diferente nos próximos dias. Desta terça-feira (26) até sexta (29), acontece a primeira edição do cruzeiro do jogador.

Batizado de “Ney em Alto Mar”, o evento no navio MSC Preziosa teve, segundo o site oficial, todas as cabines esgotadas. Inclusive, aquelas que custavam R$ 30.240 — havia opções mais simples, a R$ R$ 6.600 por pessoa.

O cruzeiro parte do porto de Santos, no litoral de São Paulo, e fará uma parada em Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Entre as atrações confirmadas, estão os shows de Péricles, Belo e Poze do Rodo.

Shows do cruzeiro de Neymar

•Péricles

•Belo

•Poze do Rodo

•MC Guimê

•Livinho

•Orochi

•Oruam

•Suel

•Feyjão

•Gica

•Guilherme e Benuto

•Gica

•Matheuzinho

•Ryan

•Grupo Envolvência

•Entre outros

O que tem no cruzeiro de Neymar

O navio MSC Preziosa tem capacidade para quatro mil hóspedes e terá simulador de Fórmula 1, além do maior tobogã em alto mar do mundo. Também contará com salas de jogos, teatro, boliche, cassino, cinema 4D e piscinas de bordas infinitas. O navio terá ainda com um corredor repleto de fotos da carreira de Neymar.

O atacante confirmou que estará presente no evento, que contará também com atrações musicais, ainda não divulgadas. Haverá também apresentações de stand-up comedy de Renato Albani, Thiago Ventura e Victor Sarro.

Patrocinador polêmico

“Ney em Alto Mar” tem como patrocinador o site de apostas e cassino on-line Blaze, que, inclusive, vai batizar o cassino instalado no cruzeiro. A informação do patrocínio está no site oficial do evento.

Recentemente, a empresa foi citada em uma reportagem do “Fantástico”, da TV Globo, por contratar influenciadores para fazer propaganda de jogos que são ilegais no país, como o “jogo do tigrinho”. Eles estão sendo investigados pela Polícia Civil de São Paulo.

Neymar é embaixador da Blaze, empresa que ainda é acusada de não pagar alguns usuários vencedores de prêmios de alto valor monetário. O jogador ainda não se pronunciou sobre o caso.