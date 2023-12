Bandidos invadem propriedade rural de ex-prefeito e fogem com dinheiro e carro

Na passagem desta quarta para quinta-feira 21, o ex-prefeito de Sena Madureira, Nilson Arial, e sua família foram vítimas de um furto em sua propriedade às margens da BR-364, km 05, no sentido Rio Branco.

Ao despertar na manhã de quinta-feira, Nilson Areal percebeu a ausência de um de seus carros. O ex-prefeito, surpreendido, avistou uma arma de fabricação caseira nas proximidades de sua residência. Imediatamente, acionou a polícia militar, que prontamente compareceu ao local.

A investigação revelou que os ladrões haviam tentado fugir com um dos veículos da garagem, mas acabaram perdendo o controle e precipitando-se em um barranco, deixando o automóvel no local. Surpreendentemente, a chave do carro foi encontrada na ignição.

Apesar do revés na tentativa de fuga, os criminosos conseguiram furtar uma quantia em dinheiro que estava dentro do veículo. O valor exato não foi divulgado.

Em uma entrevista exclusiva à reportagem do programa Radar 104, Nilson Areal expressou sua gratidão pelo pronto atendimento da polícia militar. No entanto, lamentou a contínua sensação de insegurança na região. Ainda não houve identificação dos criminosos. A polícia investiga o caso. A comunidade local acompanha de perto o desenrolar das investigações, buscando respostas e medidas que possam contribuir para a segurança da região.

Por Radar 104