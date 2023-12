Bandidos em veículo abordam trabalhador e o executam a tiros

Por Davi Sahid

O Serrador José Vaz da Silva, de 37 anos, conhecido por amigos como “Zezão” foi executado a tiros em via pública na noite desta sexta-feira, 29, no Ramal da Judia, nas proximidades da Escola Manoel Machado, no bairro Belo Jardim I, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, José estava passando uns dias na casa de sua mãe e enquanto caminhava no ramal foi abordado por criminosos em um veículo vermelho, que posse de armas de fogo efetuaram 12 tiros na direção de José, que foi atingido com oito projeteis na região do peito, abdômen, braço e na mão. Após a ação os autores do crime fugiram do local.

Populares ao verem José ferido e sangrando muito acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os Paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por José Vaz que já se encontrava morto.

A area foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística. Após o término o corpo de José foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Familiares relataram a reportagem que José Vaz não tinha envolvimento organizações criminosas.

O caso inicialmente segue sob investigação doa Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoas (DHPP).