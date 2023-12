Bandido invade casa e fere homem com uma facada durante bebedeira na Sobral

Por Davi Sahid

Janios Silvio da Rocha, de 37 anos, foi ferido com um golpe de faca na noite deste sábado, 2, dentro de uma residência situada na rua Boa União, no bairro Boa União, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Jânio estava bebendo com amigos na casa, quando foi surpreendido por uma pessoa não identificada que invadiu o local. O criminoso em posse de uma faca desferiu um golpe que atingiu a vítima no braço esquerdo. Após ser ferido Jânio ainda conseguiu correr e se livrar de ser morto. O autor do crime fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Jânio ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar não foi acionada para a ocorrência.