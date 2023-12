Criminoso furta ar-condicionado e fiação elétrica do Educandário Santa Margarida em Rio Branco

Por Davi Sahid

Um representante legal do Educandário Santa Margarida compareceu na manhã desta terça-feira, 19, a Delegacia da 1ª Regional de Polícia Civil situada na rua Rio Grande do Sul no bairro Aeroporto Velho, para registrar um boletim de ocorrência de um furto ocorrido na madrugada na instituição, localizada na rua Minas Gerais no bairro Preventório em Rio Branco.

O crime ocorreu por volta das 3 horas, quando um criminoso não identificado se aproximou do prédio pela área externa e furtou um ar-condicionado de 60.000 BTUS, da área da cozinha.

“Foi arrancado todos os canos de cobre, fiação elétrica e a condensadora que fica fixado na parte de fora do prédio”. Disse o denunciante a Polícia Civil.

A reportagem entrou em contato com um representante do Educandário Santa Margarida para falar sobre o ocorrido, e foi informado apenas que não é a primeira fez que a instituição é furtada. A coordenadora não quis expor a situação e informou que a reportagem não estava autorizado a publicar a matéria.

A Polícia Civil investigará o caso.