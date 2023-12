Crianças caem na lama em rampa de acesso à balsa município de Rodrigues Alves

Imagens publicadas em redes sociais mostram crianças caindo na lama na rampa de acesso à saída da balsa que realiza a travessia entre os municípios de Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul, sobre o rio Juruá.

Nos vídeos publicados por um perfil em rede social do movimento Pró-ponte, que pede urgência na construção de uma ponte entre os municípios, crianças de uma escola militar tentam vencer a lama na rampa de acesso à balsa, que é operada pelo Deracre, e caem. Em um segundo registro, um carro de passeio é empurrado com dificuldade para conseguir sair da rampa.

Consultada pela reportagem, a assessoria do Departamento de Estradas e Rodagens esclareceu que em 2020 investiu mais de R$ 1 mi na pavimentação de 1.300 metros do acesso à rampa, mas que a rampa, propriamente, é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DNIT. Ao ac24horas, por meio de assessoria, o superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, afirmou que a responsabilidade pela rampa é do Deracre, mas que passará em breve para o DNIT, quando através de licitação, a manutenção será realizada.

Veja o vídeo: