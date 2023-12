Corpo de homem que se afogou no Natal é encontrado em Marechal Thaumaturgo

O corpo de José da Silva, 40 anos, que desapareceu no Rio Tejo, no dia 25 de dezembro, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar na sexta-feira, 28, no município de Marechal Thaumaturgo.

De acordo com os familiares, José saiu sozinho em uma embarcação na manhã do Natal e não retornou. Eles encontraram o barco vazio e acionaram os bombeiros, suspeitando que ele teria caído no rio.

Os militares do 4º Batalhão se deslocaram até a comunidade e iniciaram as buscas. No segundo dia de trabalho, eles localizaram o corpo de José boiando sobre as águas, próximo à margem do rio. O corpo foi removido pelos bombeiros e entregue aos familiares, que providenciaram o sepultamento.

A tenente Daniela Marques, diretora de operações do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, alerta para os cuidados que devem ser tomados pelas pessoas, ao navegarem nos rios. Recomendou o uso de coletes salva-vidas e que evitem o consumo de bebidas alcoólicas quando forem navegar