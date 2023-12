Consumo no Natal deste ano deve ser maior que do ano passado, diz levantamento

De acordo com o levantamento realizado pela Associação Brasileira de Supermercados entre os dias 10 e 23 de novembro, 62 % dos supermercadistas projetam consumo superior neste Natal na comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo a pesquisa, o principal consumo deve vir das cestas de bebidas e de proteínas. Na categoria de bebidas, o consumo deve aumentar 12,3% em itens como cervejas, cervejas premium, destilados, espumantes, refrigerantes, sucos, vinhos importados e vinhos nacionais. Já na cesta de proteínas, o crescimento estimado é de 10,1% com produtos da época, dentre eles aves natalinas, bacalhau, carnes bovinas, frango, lombo, ovos, peixe, pernil, peru e tender.

Os preços, na média nacional, devem ficar 8,9% acima do registrado no ano passado. A cesta com 10 itens natalinos custa, na média nacional, R$ 294,75.

Ela é composta de aves natalinas, azeite, caixa de bombom, espumante, lombo, panetone, pernil, peru, sidra, tender.

O menor preço da cesta na comparação entre as regiões foi registrado no Centro-Oeste – R$ 313,30, seguido de Sudeste – R$ 316,84, Nordeste – R$ 321,65, Sul – R$ 333,44 e Norte – R$ 320,43.

A maior variação na comparação ao ano anterior é registrada na região Sudeste (+12,2%) seguida por Sul (+10,7%), Centro-Oeste (+9,7%), Nordeste 7,9%, Norte (+4,6%).