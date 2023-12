Conheça todos os trabalhos vencedores do 1º Prêmio de Comunicação do Governo

Na noite da última quarta-feira, 20 de dezembro, o salão de festas Gran Reserva, em Rio Branco, foi palco de um evento histórico para a comunicação acreana: o 1º Prêmio de Comunicação do Governo do Acre, que neste ano homenageou o saudoso radialista Giovanni Acioly. O objetivo foi estimular e valorizar a produção jornalística no estado, contando com a participação de 94 trabalhos inscritos em cinco categorias: Texto, Áudio, Vídeo, Foto e Revelação.

A premiação totalizou R$ 87 mil, distribuídos entre os primeiros e segundos lugares de cada categoria, evidenciando o compromisso do governo do Estado em reconhecer e incentivar o trabalho dos profissionais da comunicação acreana. A categoria Revelação, destinada aos jovens estudantes de jornalismo, trouxe uma oportunidade única de reconhecimento para futuros talentos.

O evento homenageou Giovanni Acioly, comunicador, músico e radialista, cujo legado foi eternizado ao dar nome ao prêmio. A escolha foi uma reverência ao legado profissional de Giovanni, especialmente em 2023, quando a rádio Aldeia FM em Rio Branco comemora duas décadas de existência.

Todo o processo de seleção dos premiados contou com um júri composto por profissionais renomados, que avaliaram os trabalhos considerando critérios como promoção à cidadania, relevância regional, originalidade na abordagem e qualidade técnica.

O ápice da cerimônia foi a revelação e entrega dos prêmios. Os vencedores, escolhidos pelos jurados, receberam troféus e prêmios em dinheiro. O governador Gladson Cameli entregou pessoalmente os troféus, enquanto a secretária de Comunicação do Estado, Nayara Lessa, entregou os cheques, em uma cerimônia marcada por emoção e reconhecimento aos talentos locais.

Agora, confira a lista completa dos vencedores e seus respectivos trabalhos:

Revelação

1º lugar: Rafaela dos Santos Rodrigues

– Título do trabalho: Documentário “Todos ainda te escutam”: As vozes das rádios acreanas

– Veículo: Página da autora no YouTube

Este documentário mostra quem são os rostos por trás das vozes de duas das grandes estações de rádios de Rio Branco. São eles: o radialista da Rádio Difusora Acreana, Zezinho Melo, e a apresentadora e radialista da Rádio CBN Amazônia, Elizânia Dinarte. Aqui os personagens relatam as suas histórias, suas experiências e o amor pelo radiojornalismo.

https://youtu.be/E_YQYA_WCSk?si=6zu0lr0lHHmpLgxQ

2º lugar: Vitor Hugo Silva

– Título do trabalho: Fundhacre comemora bons números de atendimentos e se aproxima da comunidade com novo foco de gestão: ‘humanização e empatia’

– Veículo: A Gazeta do Acre.com

O texto aborda as transformações significativas implementadas na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) desde abril de 2021, sob a liderança do presidente João Paulo Silva e sua equipe. O foco da gestão foi potencializar os serviços já existentes, expandindo as atividades para além dos limites da instituição e priorizando a humanização nas relações internas.

Leia completo aqui.

Áudio

1º lugar: Rita Cordelis Farias de Pontes

– Título do trabalho: Educação nas unidades prisionais do Acre auxilia na reinserção de pessoas privadas de liberdade

– Veículo: Rádio Cidade FM 107.1

A matéria que trata sobre inclusão social de reeducandos pode ser conferida completa aqui.

2º lugar: Francisco Mesquita Moreira

– Título do trabalho: Ações culturais através da FEM

– Veículo: Rádio Cidade – Jornal das 12

A matéria foi um apanhado sobre ações culturais realizadas pelo Estado com seu trabalho desempenhado pela Fundação Elias Mansour. A matéria pode ser acompanhada aqui.

Foto

1º lugar: Sérgio Vale da Cunha

– Título do trabalho: Nunca é tarde para ver

– Veículo: Jornal Opinião

2º lugar: Gleison José de Souza Júnior

Título do trabalho: Cidades acreanas afetadas por enchentes vão receber quase R$ 400 mil do governo federal

Veículo: ContilNet Notícias



Texto

1º lugar: Renato Freitas de Menezes

– Título do trabalho: Projeto de leitura em presídios do AC é aliado à ressocialização: ‘despertar a mudança’, diz ex-reeduncando que se formou e lançou livro

– Veículo: Portal G1 Acre

O texto narra a trajetória transformadora de Nesseilde Sousa de Andrade, um ex-reeducando do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco. Sua vida tomou um novo rumo após ter contato com a educação, os livros e o processo de ressocialização dentro do presídio. Confira a matéria completa aqui.

2º lugar: Leônidas Badaró

– Título do trabalho: Sistema de transplantes no Acre salva vida de quem estava condenado à morte

– Veículo: Site AC24HORAS

O texto destaca a emocionante história de superação de Evilene Conceição Martins, uma dona de casa de 27 anos que, após passar por um transplante de fígado há três meses, experimenta uma vida renovada. A matéria narra a jornada de Evilene desde a descoberta, aos 19 anos, de ser portadora do vírus da hepatite. A história se entrelaça com depoimentos de outros pacientes. O texto que pode ser conferido aqui destaca o papel crucial da doação de órgãos e o compromisso do governo estadual em continuar investindo nessa missão de salvar vidas.

Vídeo

1º lugar: Eldérico Paula da Silva

– Título do trabalho: Ensino de jovens e adultos possibilita oportunidade por meio da Educação

– Veículo: Rede Amazônica Acre

A matéria em vídeo aborda o tema do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) no estado do Acre, destacando a importância dessa modalidade de ensino para pessoas que, por diversos motivos, não tiveram a oportunidade de estudar na infância. Com ênfase em histórias de superação, o artigo apresenta relatos de alunos que encontraram no EJA a chance de “voar” e continuar os estudos mesmo em idade mais avançada. O vídeo pode ser assistido aqui.

2º lugar: Efraim Macambira de Melo

– Título do trabalho: Transplante de Fígado no Acre

– Veículo: TV Norte Acre/SBT

A matéria vencedora da TV Norte Acre abordou os transplantes de fígado realizados na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre). O Acre é o único estado da região Norte que realiza a cirurgia e fica em quarto lugar em maior número de transplantes de fígado a nível nacional.

https://youtu.be/_cjvtf1JAt4?si=naL1e7rUktXgrwmY

O evento reforçou o compromisso do governo com a comunicação de qualidade e a valorização dos profissionais que contribuem para a construção de uma sociedade mais informada e participativa. Que o 1º Prêmio de Comunicação do Governo do Acre seja o primeiro de muitos, impulsionando o talento local e promovendo a excelência na comunicação.