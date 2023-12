Confronto entre organizações criminosas termina com um morto e outro ferido a tiros

Por Davi Sahid

Um confronto entre organizações criminosas resultou na morte de Mauri Sérgio Silva dos Santos, conhecido como “Kamiranga”, e deixou Daniel Santos, vulgo “Pira”, gravemente ferido na noite desta quinta-feira, 7. Os fatos ocorreram na rua Nossa Senhora da Conceição, mais conhecida como Rabo da Besta, no bairro Quinze, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com relatos Policiais, Mauri Sérgio e Daniel, estava trafegando em uma motocicleta de cor vermelha com placa QLX-7D26, quando foram perseguidos por criminosos armados em um carro modelo Corolla, de cor prata. A dupla na moto perdeu o controle da direção e colidiu contra um estabelecimento após uma tentativa de fuga.

Após a queda, Mauri Sergio foi brutalmente executado, enquanto Daniel foi atingido com projeteis nas costas e no peito. Os autores dos crimes munidos de armas de fogo, evadiram-se do local.

Populares prestaram assistência às vítimas, acionando a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O SAMU respondeu prontamente com ambulâncias de suporte básico e avançado. Daniel foi socorrido e encaminhado em estado grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco, enquanto Mauri Sérgio teve sua morte confirmada pelos Paramédicos.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística, seguida os Militares colheram as características do veículo e fizeram patrulhamento na região em busca de prender os criminosos, mas eles não foram encontrados.

O corpo de Mauri foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Testemunhas relataram ter ouvido uma rajada de submetralhadora durante o ocorrido, e cerca de 30 cápsulas foram encontradas no local.

O caso inicialmente segue sob investigação dos Policiais Civis da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia dr Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).