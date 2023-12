Concurso do Ipea tem 80 vagas e salário ultrapassa R$ 20 mil

Com inscrições já abertas, o concurso do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) terá provas de conhecimentos gerais, conhecimentos específicos (ambas de múltipla escolha) e discursiva no dia 25 de fevereiro de 2024. O resultado final previsto para 27 de maio.

A publicação do edital no Diário Oficial da União trouxe os detalhes do processo que selecionará os novos 80 servidores federais para a fundação pública vinculada ao Ministério do Planejamento e Orçamento. Todos assumirão o cargo de técnico de planejamento e pesquisa, com remuneração inicial de R$ 20.924,80.

As inscrições se encerrarão às 16h de 10 de janeiro de 2024. Elas poderão ser feitas na página web da Fundação Cesgranrio (www.cesgranrio.org.br) e custarão R$ 180. O concurso terá 20% das vagas destinadas a candidatos autodeclarados negros e 10% para pessoas com deficiência. A autodeclaração precisará ser feita no ato da inscrição.

Os candidatos devem ter nível superior completo em qualquer área de formação, independentemente da especialidade escolhida. A prova de conhecimentos gerais será a mesma para todas as especialidades presentes no edital, com questões sobre língua portuguesa, língua inglesa, realidade brasileira atual e Estado e políticas públicas. Por sua vez, as provas discursiva e de conhecimentos específicos cobrarão conteúdos direcionados a cada perfil e especialidade.