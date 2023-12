Comércio fica lotado no último sábado (23/12) antes do Natal

A máxima de que o brasileiro sempre deixa tudo para última hora ficou ainda mais evidente neste sábado, 23. Na área comercial de Rio Branco, no centro da capital de acreana, milhares de pessoas procuram por presentes para filhos, familiares e amigos.

O primeiro desafio é conseguir chegar até a área central do comércio, na região onde fica o Shopping Aquiri e as lojas consideradas de comércio popular em Rio Branco.

“Eu todos os anos digo que não vou deixar para última hora, mas o trabalho faz com que sempre isso aconteça. Deixei para hoje e estou há mais de duas horas procurando o presente para os meus filhos. Precisa ter paciência porque as lojas estão lotadas”, diz a autônoma Maria da Penha Silva.

Paciência também foi o exercício necessário para quem foi ao Via Verde Shopping. As lojas ficaram lotadas durante todo o dia e a tendência é que no período da noite o fluxo de pessoas seja ainda maior. Quem não conseguiu comprar seu presente neste sábado, vai ter oportunidade de conseguir no domingo, já que a maioria das lojas estarão abertas neste 24 de dezembro.