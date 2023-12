Comerciantes do Mercado Municipal garantem que vendas neste fim de ano subiram

Foto: Whidy Melo/ac24horas

Comerciantes do Mercado Municipal Francisco Marinheiro de Assis, em Rio Branco, demonstraram satisfeitos com as vendas neste domingo em que famílias compram os últimos ingredientes para as festas de Natal.

Antônia Lopes, que vende grãos, castanhas e outros itens, disse que desde a sexta-feira (22), o movimento aumentou, inclusive, em relação ao mesmo período do ano passado, como se os clientes tivessem com mais dinheiro na mão: “as vendas estão muito boas, graças a Deus. Vendi muita castanha, goma, macaxeira, farinha, molho, tucupi e limão”

Nairlene Melo de Lima inovou este ano e colocou à venda, perus caipiras: “foram criados na casa da minha avó. As vendas estão boas, o pernil, por exemplo, só tem um porquê está encomendado, mas o pessoal está levando muita polpa de fruta, frango caipira, o pessoal está levando muito”.

Até o dia 31 de dezembro, os mercados municipais em Rio Branco funcionam das 4 da manhã às 18h.