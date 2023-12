Com quase 5 mil registros, Acre tem maior número de casamentos nos últimos anos

A população continua acreditando no amor. Pelo menos, é o que indica um balanço da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) em relação ao número de casamentos celebrados no Acre em 2023.

Mesmo sem o ano ter terminado, até agora, já foram registrados 4.990 casamentos em todo o estado do Acre. Desde 2019 não se casava tanto no estado. Em um comparativo, no ano passado foram 4.604 registros emitidos.

Rio Branco, capital e maior cidade do Acre, foi onde mais se casou, com 2.013 registros emitidos, o que representa 40,34% do total. Na sequência, vem Cruzeiro do Sul com 919 casamentos e na terceira posição, Sena Madureira com 305 registros.

O ranking mostra ainda onde menos se casou até agora no ano. Em Rodrigues Alves e Jordão, 9 casamentos foram celebrados em cartório. Já em Santa Rosa do Purus, aconteceram apenas a emissão de 2 registros.

Maio perde força e setembro é o mês com mais casamentos

Maio parece não poder mais ser chamado de o “mês das noivas”, já que não aparece nem entre os três meses onde mais foram emitidos registros de casamento no estado. No entanto, além do possível fim da tradição, existe também a realização dos casamentos coletivos, realizados pelo Projeto Cidadão do Tribunal de Justiça do Acre, que contribuem para que um mês tenha um número maior de registros.

Este ano, setembro é líder disparado com 883 registros de casamento emitidos em todo o estado. Em seguida, agosto com 595 e julho, com 536 casamentos.