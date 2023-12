Com mais de 2,5 mil detentos, governo gasta R$ 173 mil com manutenção de tornozeleiras

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) revelou que mais de 2,5 mil detentos estão sendo beneficiados pela tornozeleira eletrônica. Os dados foram repassados à reportagem do ac24horas na sexta-feira, 15.

Com isso, o governo diz que o Acre investiu mais de R$ 3 milhões, que foram repassados pelo Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), para a implantar a política de monitoração eletrônica no estado. Somente com o custo médio de gasto com o equipamento de monitoração chega a mais de R$ 173 mil reais.

Somente na capital acreana, são mais de 700 beneficiados com o equipamento eletrônico.