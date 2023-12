Com gol de Luis Suárez, Grêmio vence o Vasco por 1 a 0 na Arena

Neste domingo (3), Grêmio e Vasco se enfrentaram, na Arena, e o tricolor gaúcho venceu por 1 a 0. A partida que já tinha todas as cerimônias montadas para a despedida de Luis Suárez ganhou ainda mais emoção com o jogo disputado que foi e o gol do uruguaio na etapa final que ajuda o Imortal a entrar no G4.

Com essa vitória, o Grêmio assume a 4ª colocação, com 65 pontos, e agora depende apenas de si na última rodada para garantir a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. O tricolor gaúcho fecha o Brasileirão contra o Fluminense, no Maracanã, na quarta-feira.

Com essa derrota, o Vasco segue na 16ª posição, com 42 pontos, e agora depende apenas de si na última rodada para se livrar do rebaixamento. O Gigante da Colina fecha o Brasileirão contra o Red Bull Bragantino, em São Januário, na quarta-feira.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo foi marcado pelo protagonismo do Grêmio diante do Vasco da Gama na Arena. Na sua última partida frente ao torcedor Tricolor, Luís Suárez foi responsável pelas principais ações ofensivas do time gaúcho. Aos sete minutos, ele recebeu de Ferreira, dentro da área, deu linda caneta em Léo Pelé, mas finalizou sem ângulo para fora. Já na metade da etapa, Reinaldo, de fora da área, soltou uma bomba cruzada, que passou perto da meta do goleiro Léo Jardim. Aos 35, Luisito, em cobrança de falta, colocou na cabeça de Rodrigo Ely, que cabeceou para o fundo das redes. No entanto, após revisão do VAR, o lance foi anulado. Nos acréscimos, Suárez tentou mais uma de fora e Jardim defendeu. Já o Vasco, só se limitou a investir nos contra-ataques, mas com pouco efeito.

SEGUNDO TEMPO

A etapa final começou com tudo e logo no primeiro minuto, Suárez marcou o gol do Grêmio e a Arena foi ao delírio com o gol do homem da temporada do tricolor gaúcho. Após o momento de êxtase na casa do Imortal, o Vasco começou a ir ao ataque e Vegetti foi o primeiro a perder uma chance do empate carioca. Aos 30 minutos, Ferreira teve uma ótima chance de ampliar a vantagem, mas Léo Jardim fez uma defesa absurda. Na reta final foi a vez de Caíque segurar as pontas e manter o clima de festa na Arena e selar a vitória gaúcha na despedida de Luis Suárez.