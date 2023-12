Com apoio da ALEAC, Dom Porquito apresenta projeto para expandir produção de suínos no Acre

O presidente da Dom Porquito, Paulo Santoyo apresentou nesta segunda-feira (4), um arrojado projeto de expansão da produção de suínos no Acre, que tem a agricultura familiar como principal beneficiada.

Recebido no palácio Rio Branco pela governadora em exercício, Mailza Assis, num encontro articulado pelo presidente da ALEAC, Luiz Gonzaga, o executivo apresentou o projeto que prevê a inclusão de 300 produtores de suínos, que juntos, terão capacidade de produzir 96 mil unidades, a partir de 2025.

Santoyo disse que a capacidade de produção da Dom Porquito é três vezes maior que a atual, porém a falta de matéria prima impede a indústria de aumentar as exportações.

“O potencial de produção do povo do Acre é fantástico. Precisamos aproveitar esse potencial para fortalecer a agricultura familiar e ao mesmo tempo fazer chegar às linhas de crédito a esses pequenos produtores “, explicou Santoyo.

O secretário de produção Luiz Tchê ratificou a proposta e disse que o governo vai acelerar a regulamentação fundiária para que os bancos possam financiar os projetos.

O deputado Luiz Gonzaga lembrou que o incentivo da ALEAC para o setor começou em junho desse ano, com a audiência pública realizada pela ALEAC em Epitaciolandia. Na ocasião, o Legislativo estadual debateu o fortalecimento da economia no Alto Acre, apresentando um estudo do potencial de produção da indústria de suínos no Acre.