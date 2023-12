Colisão entre motos, deixa mecânico ferido no quilômetro 22 da BR 364

Um acidente aconteceu na noite desta Segunda-feira, (18), no km 22 da BR 364.

Segundo informações repassadas, o condutor da motocicleta Biz de cor cinza, identificado por Francisco Pereira Calavan, de 31 anos, trafegava sua motocicleta sentido Rio Branco, ele teria ido visitar o pai na Baixa Verde, que estava doente, quando estava retornando para casa, nas proximidades da Polícia Rodoviária Federal, um condutor de uma motocicleta que não foi identificado, trafegava sentido oposto, com o farol apagado, quando houve a colisão frontal, após a colisão o motociclista se evadiu do local, a moto Biz ficou totalmente destruída.

Com impacto da colisão, Francisco ficou desacordado e foi trazido por terceiros até a UPA do Segundo Distrito de Rio Branco.

Devido a gravidade, a vítima foi transferido até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Francisco Pereira foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com fratura no nariz, fratura no punho esquerdo, corte no lábio superior e sangramento no ouvido, seu estado de saúde é considerado grave.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, esteve no local, conversaram com alguns testemunhas e logo em seguida fizeram buscas na localidade, mas o causador do acidente não foi encontrado.