Colisão entre moto e bicicleta deixa mulher ferida no bairro Montanhês

Por Davi

Uma colisão entre uma moto e uma bicicleta deixou a jovem Rilari Menezes Ferreira, de 21 anos, ferida na noite deste sábado, 9, na Rua Senador Mario Maia, no bairro Montanhês em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, Rilari estava transitando na sua bicicleta ao lado de um amigo que também estava numa bicicleta em via pública no sentido bairro-centro, quando o motorista de um veículo modelo Fiat Mobi que trafegava no sentido bairro-centro desviou de um buraco entrando na pista contraria em que trafegava uma motocicleta modelo Yamaha/Factor, de cor preta, no sentido centro-bairro. Para não colidir de frente com o carro Fiat Mobi, o motociclista jogou a moto para a lateral e colidiu contra a bicicleta de Rilari.

Com impacto Rilari caiu ao solo, começou a convulsionar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância se suporte avançado. Rilari recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.