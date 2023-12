Colégio Militar Estadual Tiradentes divulga edital com 140 vagas para alunos do 6º ano

Por meio de edital divulgado no Diário Oficial do Estado, na última quinta-feira, 14, o Colégio Militar Estadual Tiradentes (CMET), da Polícia Militar do Acre (PMAC), iniciou o processo seletivo para o ingresso de alunos no 6º ano do Ensino Fundamental II. Para o ano letivo de 2024 são 140 vagas, 70 delas destinadas a filhos e dependentes de militares, e outras 70 abertas para a comunidade civil.

As inscrições para concorrer a uma das vagas estarão abertas a partir da próxima segunda-feira, 18, e se estenderão até a sexta-feira, 22. Os interessados devem realizar as inscrições diretamente no próprio colégio, localizado na Estrada do Calafate, em Rio Branco.

O diretor do CMET, major PM Rodolfo Velásquez, destacou a importância desse processo seletivo para fortalecer o quadro de estudantes e enaltecer o comprometimento da instituição com a formação de cidadãos responsáveis e comprometidos.

“O nosso colégio é reconhecido pela qualidade de ensino e pela formação com base em valores fundamentais para o desenvolvimento integral dos alunos. Estamos ansiosos para receber novos integrantes e continuar contribuindo para a educação de excelência no estado”, afirmou o diretor.

A seleção dos novos alunos vai ocorrerá em duas fases, sendo a primeira por sorteio e a segunda por meio de uma avaliação escrita com questões de língua portuguesa e matemática. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato diretamente com o colégio, ou consultar o edital disponível no Diário Oficial.