Colaboração Internacional: Polícia boliviana entrega suspeito de furtos à Polícia Civil de Brasiléia

Uma operação de colaboração internacional resultou na entrega de um brasileiro detido pela polícia boliviana às autoridades brasileiras. A ação, coordenada pelo delegado de Polícia Civil de Brasiléia, Erick Maciel, foi fruto do contato direto entre as forças policiais dos dois países.

A polícia boliviana entrou em contato com o delegado Erick Maciel, informando que tinham sob custódia um brasileiro suspeito de envolvimento em crimes de furtos na região. Mais surpreendente ainda, foi a revelação de que o detido possuía um mandado de prisão pendente no Brasil, representado pelo próprio delegado Maciel.

A cooperação entre as autoridades policiais permitiu a comunicação eficaz sobre a situação do suspeito e a coordenação de sua entrega. O brasileiro detido foi conduzido até a Ponte da Amizade, localizada em Epitaciolândia, município vizinho a Brasiléia, onde ocorreu a transferência para os policiais civis brasileiros.

O delegado Erick Maciel, ao comentar sobre a ação, destacou a importância da cooperação internacional no combate à criminalidade. “Essa colaboração entre as polícias do Brasil e da Bolívia é essencial para garantir a segurança em nossas fronteiras. Estamos comprometidos em trabalhar juntos para combater o crime transnacional e garantir a justiça”, afirmou.

A entrega do suspeito representa mais um passo na luta conjunta contra atividades criminosas que ultrapassam as fronteiras nacionais. As autoridades de ambos os países reforçam o compromisso de continuar colaborando para garantir a segurança e a ordem na região de fronteira entre o Brasil e a Bolívia.

