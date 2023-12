Clipe de Ano Novo que reúne 27 cantores acreanos repercute nas redes e bomba em visualizações

Uma produção musical assinada pela produtora Menorá Music reunindo 27 cantores de vários municípios acreanos alcançou a considerável marca de 1.500 visualizações 12 horas após o seu lançamento no You Tube.

O projeto, segundo o produtor David Santos Menorá, está na sua 7ª edição, tendo iniciado em 2015. O trabalho reúne cantores que nunca haviam entrado em um estúdio. Menorá trabalha com produção audiovisual há 18 anos.

A ideia, de acordo com David, é homenagear os artistas que gravaram no seu estúdio. “É uma melodia que já existe, do Blake Shelton, aí colocamos uma letra bem atual, com uma mensagem universal, para desejar um feliz ano novo para todos”, disse.

A produção está disponível em todas as plataformas digitais.

ASSISTA O CLIPE NA ÍNTEGRA: