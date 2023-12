VÍDEO: Ciro Gomes dá tapa em homem após ser chamado de bandido em Fortaleza

O candidato à Presidência nas eleições de 2022 Ciro Gomes foi filmado dando um tapa no rosto de um homem durante uma festa no Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza, na noite de domingo (3). O homem filma o momento em que fala com Ciro, chamando-o de bandido, e em seguida sofre a agressão.

“Como é que rouba da população sem ser preso?”, questionou. E Ciro responde: “Quem deve saber isso é bandido, eu não sou, não”. “Tu é bandido”, volta a dizer o homem, que em seguida leva um tapa de Ciro Gomes.

Após a agressão, ele volta a se referir ao político como “bandido”. “Dei um tapa mesmo, pra você aprender a respeitar”, rebateu.



O caso foi filmado e postado em redes sociais pela pessoa que sofreu o tapa. “Você deu na minha cara. O Ciro Gomes deu na minha cara. Vou chamar a PM pra ele, pra ver quem é bandido aqui”, concluiu.



Ciro Gomes acompanhava o show de Dudu Nobre, em um evento que celebrava o Dia do Samba promovido pela Prefeitura de Fortaleza.



O g1 procurou Ciro Gomes, por meio de sua assessoria de comunicação, para comentar o caso, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem. Ele não comentou sobre o caso nas redes sociais.