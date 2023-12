Champions League: confira o que cada time precisa para se classificar às oitavas de final

A fase de grupos da Champions League chega à sua última rodada com quatro vagas para as oitavas ainda em disputa.

Das 16 vagas no mata-mata, 12 já estão ocupadas por: Bayern de Munique, Arsenal, PSV, Real Madrid, Real Sociedad, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Lazio, Borussia Dortmund, Manchester City, Red Bull Leipzig e Barcelona.

Alguns clubes já estão eliminados da competição e vão à última rodada apenas para cumprir tabela. São 10 no total: Lens, Sevilla, Union Berlin, Red Bull Salzburg, Benfica, Feyernoord, Celtic, Young Boys, Estrela Vermelha e Royal Antwerp.

Ou seja, a última rodada vale muito para 10 times que ainda brigam por vaga entre os 16 melhores clubes da Europa. São eles: Copenhague, Galatasaray, Manchester United, Napoli, Braga, PSG, Newcastle, Milan, Porto e Shakhtar Donetsk. Os jogos decisivos acontecem nesta terça (12) e nesta quarta-feira (13).

Veja o que cada clube precisa para conseguir a classificação.

Grupo A

No grupo A, o Bayern é o único garantido no mata-mata. O clube alemão não perdeu nenhuma partida até aqui e soma 13 pontos.

Copenhague e Galatasaray têm os mesmos cinco pontos e se enfrentam na última rodada. Uma vitória simples garante qualquer um dos dois na próxima fase. O Copenhague pode garantir a classificação com um empate, já que é o vice-líder e tem saldo de gols maior que o Galatasaray. Mas, para isso, o clube teria que torcer por um empate ou derrota do Manchester United.

O United é o lanterna do grupo com quatro pontos. Para avançar, precisa vencer o Bayern na última rodada e torcer por um empate entre Copenhague e Galatasaray.

Classificação do Grupo A

•Bayern – 13 pontos

•Copenhague – 5 pontos

•Galatasaray – 5 pontos

•Manchester United – 4 pontos

Grupo B

O Arsenal e o PSV estão classificados para as oitavas de final. O PSV tem 8 pontos e até poderia ser igualado pelo Lens na pontuação, mas tem vantagem no confronto direto, primeiro critério de desempate, já que venceu o Lens por 1 a 0 no jogo de volta. O Sevilla também está matematicamente eliminado.

Classificação do Grupo B

•Arsenal – 12 pontos

•PSV – 8 pontos

•Lens – 5 pontos

•Sevilla – 2 pontos

Grupo C

O grupo C também tem uma vaga sobrando. O Real Madrid é o único time com 100% de aproveitamento na competição e já está nas oitavas.

A outra vaga está sendo disputada entre Napoli e Braga que se enfrentam na última rodada. O Napoli tem sete pontos e só precisa de um empate para avançar de fase. Já o Braga tem quatro pontos e, para se classificar, precisa vencer o Napoli com pelo menos dois gols de diferença, já que no primeiro confronto o Napoli saiu vencedor do confronto por 2 a 1 e o confronto direto é o primeiro critério de desempate.

O Union Berlin é o lanterna do grupo com dois pontos e não tem mais chances de classificação.

Classificação do Grupo C

•Real Madrid – 15 pontos

•Napoli – 7 pontos

•Braga – 4 pontos

•Union Berlin – 2 pontos

Grupo D

O grupo D já tem seus dois classificados definidos: com 11 pontos cada, Real Sociedad e Inter de Milão estão garanidos nas oitavas de final da Champions League. Red Bull Salzburg, com 4 pontos, e Benfica, com 1 ponto, estão eliminados.

Classificação do Grupo D

•Real Sociedad – 11 pontos

•Inter de Milão – 11 pontos

•Red Bull Salzburg – 4 pontos

•Benfica – 1 ponto

Grupo E

No grupo E, Atlético de Madrid, com 11 pontos, e Lazio, com 10 pontos, garantiram vaga de forma antecipada. Feyernoord e Celtic não têm mais chances matemáticas de classificação.

Classificação do Grupo E

Atlético de Madrid – 11 pontos

Lazio – 10 pontos

Feyenoord – 6 pontos

Celtic – 1 ponto

Grupo F

O grupo F não vem sendo chamado de “grupo da morte” à toa. O Borussia Dortmund é o único já classificado. Com 10 pontos, o clube alemão não pode ser alcançado pelo terceiro colocado.

Segundo colocado com 7 pontos, o PSG depende só de si para se classificar. Uma vitória simples sobre o Borussia na última rodada garante o time francês nas oitavas.

Já Newcastle e Milan precisam de uma combinação de resultados. Os dois somam 5 pontos e se enfrentam na última rodada, ou seja, qualquer um dos dois precisa vencer e torcer por uma derrota do PSG. Em caso de empate entre Newcastle e Milan, os dois estão eliminados.

Classificação do Grupo F

•Borussia Dortmund – 10 pontos

•PSG – 7 pontos

•Newcastle – 5 pontos

•Milan – 5 pontos

Grupo G

Os dois classificados do grupo G já estão definidos: Manchester City, com 15 pontos, e Red Bull Leipzig, com 9 pontos. Young Boys e Estrela Vermelha estão eliminados.

Classificação do Grupo G

•Manchester City – 15 pontos

•Red Bull Leipzig – 9 pontos

•Young Boys – 4 pontos

•Estrela Vermelha – 1 ponto

Grupo H

O Barcelona, com 12 pontos, é o único já classificado do grupo H.

Porto e Shakhtar fazem uma disputa direta na última rodada. O vice-líder Porto e o terceiro colocado Shakhtar têm os mesmos 9 pontos somados. O Porto precisa de apenas um empate para se classificar, já que venceu no jogo de ida e confronto direto é o primeiro critério de desempate. Por isso, o Shakhtar precisa vencer para chegar às oitavas de final da Champions League.

O Royal Antwerp não pontuou e já está eliminado da competição.

Classificação do Grupo H

•Barcelona – 12 pontos

•Porto – 9 pontos

•Shakhtar Donetsk – 9 pontos

•Royal Antwerp – não pontuou