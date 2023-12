Cesta natalina com os produtos acreanos custa cerca de R$ 150

Além da tradicional ceia natalina, montada com produtos característicos como peru e uva-passa, os consumidores acreanos têm mais uma opção. Com produtos variados e baixo preço, a cesta natalina com itens produzidos no Acre tem ganhado cada vez mais adeptos.

A cesta é composta por 15 itens, como, por exemplo, o arroz e biscoitos Miragina, ave natalina da Sabbor (Acreaves), queijo artesanal, café, ovos, panetone, castanha e os conhecidos refrigerantes quinari e cruzeirense.

O secretário de indústria e tecnologia do Acre, Assurbanipal Mesquita, disse ao ac24horas nesta sexta-feira, 22, que o objetivo da divulgação da cesta natalina visa estimular os produtos feitos em solo acreano.

Outro fato positivo é o preço, bastante acessível, já que a cesta natalina com produtos acreanos custa em média R$ 150. “É uma ótima ideia de presente. A gente fez a montagem para estimular as vendas, além de não ser caro”, declarou.