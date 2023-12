Cesta básica em Rio Branco mantém estabilidade nos últimos três meses

Pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac), na última sexta-feira, 1º, indica que o preço da cesta básica em Rio Branco apresentou estabilidade de setembro a dezembro deste ano, com registro de aumento equivalente a 0,69%.

Para avaliação, foram considerados três supermercados locais. Os itens representam provisão alimentar para uma família com renda média mensal de até R$ 2 mil, composta por três pessoas adultas ou duas adultas e duas crianças.

Segundo o estudo, a estabilidade verificada em dezembro já assegura ganhos financeiros para a população mais carente, assim como a possibilidade de permitir uma qualidade alimentar em família.

O preço da carne vermelha – embora ainda seja o item de maior peso no custo, com preço médio de R$ 42,59 – experimentou redução aproximada de 3%, ainda considerando o período de setembro a dezembro.

A pesquisa demonstrou também a possibilidade de melhor utilização dos recursos para alimentação básica da população, principalmente pelo fato de o custo médio da cesta para o último mês do ano pode ser reduzido em até 10,94% caso haja mais pesquisa junto aos vendedores.