Cerca de 100 mil pessoas devem receber nova dose de vacina bivalente contra a covid-19 no Acre

Após a identificação de duas novas sublinhagens do vírus da covid-19 no país, o Ministério da Saúde (MS) passou a recomendar uma nova dose da vacina bivalente para pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos. Com isso, cerca de cem mil pessoas devem ser vacinadas no Acre.

A coordenação estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI) esclarece que, das cerca de cem mil pessoas que devem receber a vacina bivalente, ao menos 71 mil são idosos.

“As vacinas já estão disponíveis em todas as 246 unidades de saúde do Estado. É importante que os idosos e imunocomprometidos com mais de 12 anos e que tenham tomado a primeira dose há mais de seis meses se vacinem, porque a bivalente previne a infecção grave dos dois tipos de covid: a cepa original ancestral e a ômicron”, destacou a coordenadora do PNI no Acre, Renata Quiles.

Embora a Organização Mundial de Saúde (OMS) tenha declarado que a covid-19 não é mais uma Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (Espii), a doença continua circulando em todo o mundo. Portanto, os cuidados de prevenção devem continuar.