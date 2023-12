Casal colombiano é preso com mais de 125 kg de drogas no trevo de Xapuri

Um casal colombiano foi preso transportando mais de 125 quilos de droga na tarde dessa sexta-feira, 1º, no trevo de Xapuri, na BR-317.

A droga foi descoberta durante abordagem realizada por Policiais Rodoviários Federais ao veículo, quando deram ordem de parada a um veículo com placas da Colômbia. O motorista e a passageira de nacionalidade colombiana disseram que estavam indo fazer turismo na cidade do Rio de Janeiro. O condutor apresentou nervosismo em excesso e ao verificar o porta-malas do automóvel foi sentido odor característico de drogas.

Com apoio do Corpo de Bombeiros Militar, foram apreendidos 123 kg de substância com características análogas a skunk e 2,6 kg de haxixe em compartimento oculto na parte traseira do veículo.

Após receber voz de prisão, o colombiano informou que adquiriu a droga em Medellín, Colômbia, e a levaria até o Rio de Janeiro. Diante dos fatos, o casal foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal, em Epitaciolândia, juntamente com o carro e a mercadoria ilícita. Ambos os presos vão responder por tráfico internacional de drogas.

De janeiro a início de dezembro de 2023, a PRF no Acre apreendeu um total de 1.144 kg (ou mais de uma tonelada) de entorpecentes no Acre. Esse quantitativo já representa o segundo maior número de drogas apreendidas desde 2019.

Para realizar denúncias anônimas sobre tráfico de entorpecentes, ligue 191.