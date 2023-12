Carro de jogador do Santos é incendiado após rebaixamento para o Brasileirão Série B

Logo após a derrota, que culminou no rebaixamento do Santos para a Série B do Campeonato Brasileiro, atos de vandalismo foram registrados no entorno da Vila Belmiro.

Um carro que pertence ao atacante santista Steven Mendoza foi incendiado em uma rua ao lado do estádio.

No momento em que vândalos atearam fogo no veículo, não havia ninguém dentro. O carro da equipe de doping e o veículo que pertence ao delegado da partida, Wilson Roberto Santoro, também foram queimados.

Os automóveis foram incendiados com uso de bombas e objetos inflamáveis.

A Tropa de Choque e a cavalaria da Polícia Militar foram acionadas para conter a ação criminosa.

Este é o primeiro rebaixamento do Santos em 111 anos de história do clube.