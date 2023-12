Campeonato Brasileiro 2023: quanto cada clube faturou com premiação da Série A

O Campeonato Brasileiro terminou na noite desta quarta-feira (6) com o título do Palmeiras. A equipe paulista empatou com o Cruzeiro, no Mineirão, por 1 a 1, e garantiu a taça do Brasileirão pela 12ª vez em sua história.

Com o título, o Palmeiras garantiu R$ 47,8 milhões em premiação. Vice-campeão, o Grêmio vai levar R$ 45,4 milhões. No total, serão distribuídos quase R$ 500 milhões em acordos de TV fechados pelos clubes.

Veja a premiação de cada equipe no Campeonato Brasileiro

1.Palmeiras (R$ 47,8 milhões)

2.Grêmio (R$ 45,4 milhões)

3.Atlético-MG (R$ 43 milhões)

4.Flamengo (R$ 40,6 milhões)

5.Botafogo (R$ 38,2 milhões)

6.Bragantino (R$ 35,8 milhões)

7.Fluminense (R$ 33,4 milhões)

8.Athletico-PR (R$ 31 milhões)

9.Internacional (R$ 28,6 milhões)

10.Fortaleza (R$ 26,3 milhões)

11.São Paulo (R$ 20,5 milhões)

12.Cuiabá (R$ 19,1 milhões)

13.Corinthians (R$ 17,6 milhões)

14.Cruzeiro (R$ 17,2 milhões)

15.Vasco (R$ 16,7 milhões)

16.Bahia (R$ 16,2 milhões)