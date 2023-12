Campanha de Natal dos Correios ainda tem cerca de 50 cartinhas para adoção no Acre

Cerca de 50 correspondências da Campanha Papai Noel dos Correios 2023 estão disponíveis para a população adotar até a próxima sexta-feira, 8, no estado do Acre.

A campanha começou no dia 9 de novembro com lançamento no Hall da agência de Correios Rio Branco, na Avenida Epaminondas Jácome, no Centro da capital acreana. Já em Cruzeiro do Sul, a campanha foi lançada no dia 11.

De acordo com os Correios, os presentes podem ser entregues até segunda-feira, 11. Em Rio Branco, a campanha iniciou com 1,3 mil cartas disponíveis para adoção. Ao todo, cerca de 2 mil cartinhas de crianças devem ser beneficiadas com a campanha este ano.

O superintendente dos Correios no Acre, Francisco Ithamar, os Correios receberam 1,7 mil cartinhas de crianças de Rio Branco e Cruzeiro do Sul e, deste total, 1.650 já foram adotadas. Pouco mais de 1,4 mil cartas são de escolas e o restante da comunidade. “96% das cartinhas já foram adotadas e esperamos que as demais sejam adotadas para fazer as crianças felizes”, comentou.