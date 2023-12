Caminhonete colide contra moto e deixa dois feridos na Estrada do Calafate

Por Davi Sahid

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete deixou Manoel Aguiar de Oliveira, de 29 anos e Clara Oliveira Mendes, de 23 ano, feridos na noite deste domingo, 3, na Estrada do Calafate em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Manoel e Clara trafegavam em uma motocicleta modelo Honda 150, de cor vermelha, placa NAF-3D41 , no sentido centro-bairro, quando inesperadamente o motorista de uma caminhonete, de cor preta, que trafegava no mesmo sentido, colidiu na traseira da da moto e a arrastou a uma distância de aproximadamente 130 metros. Com o impacto

Manoel foi arremessado e sofreu escoriações pelo corpo. Já Clara sofreu um Traumatismo Crânio encefálico (TCE) de natureza moderado, um corte na cabeça e outro na lateral do abdômen. Após causar o acidente o motorista fugiu do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel Urgência (SAMU), os Parabedicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Manoel e Clara ao Pronto-Socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde estável.

O local do acidente foi isolado pelos Policiais Militares do Trânsito para os trabalhos de perícia. A caminhonete foi encontrada dentro de um condomínio na região do Calafate. O motorista não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.