Caminhão do Exército tomba e explode após acidente na fronteira com a Guiana

Um caminhão do Exército Brasileiro tombou, na tarde desta quinta-feira (7), em Roraima. O acidente aconteceu na rodovia federal BR-401, que liga Boa Vista a Bonfim (RR), cidade localizada na fronteira do Brasil com a Guiana.

O veículo, com capacidade para transportar cinco toneladas de materiais, explodiu após o acidente ocorrido no quilômetro 71, na zona rural de Bonfim.

Dois militares ficaram feridos. Em nota, a primeira Brigada de Infantaria de Selva informou que eles estavam no caminhão, que levava apenas materiais de manutenção para o município fronteiriço com o país vizinho.

As vítimas foram encaminhadas ao Posto Médico da Guarnição de Boa Vista, mas passam bem. O Exército também informou que a causa do acidente será apurada.

O Corpo de Bombeiros de Roraima disse ter sido acionado por volta das 15h de ontem para atender a ocorrência e que, imediatamente, deslocou para a localidade um caminhão de combate a incêndio e uma equipe de salvamento, resgate e comandante de operações.