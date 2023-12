Câmara Municipal de Rio Branco anuncia concurso público com 44 vagas para 2024

FOTO: JARDY LOPES

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Raimundo Neném (PSB), anunciou nesse sábado, 23, ao ac24horas, que deverá lançar o maior concurso da instituição do município ainda no primeiro semestre de 2024.

De acordo com o chefe do legislativo, o concurso deverá contar com 44 vagas divididas para nível médio e superior, incluindo vagas para portadores de necessidades especiais. “Será um grande concurso, é uma excelente oportunidade para quem almeja um cargo público”, declarou.

Neném revela ainda que somente em 2024 é que a equipe da Câmara Municipal deverá abrir a licitação para a escolha da banca organizadora do certame.