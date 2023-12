INSS: veja as datas de pagamentos de aposentadorias e pensões em 2024

Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem conferir a data em que receberão o pagamento das aposentadorias, pensões e auxílios em 2024.

O calendário divulgado pelo INSS leva em consideração o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Por exemplo, se o número de benefício for 123.456.789-0, o dígito final é o 9.

Para quem recebe até um salário mínimo, os pagamentos referentes ao primeiro mês do ano vão de 25 de janeiro até 7 de fevereiro, dependendo do dígito. Para os segurados com renda mensal acima do piso nacional, os depósitos de janeiro começam a ser creditados em 1º de fevereiro.

Confira o calendário

O INSS afirma que paga 39.036.865 de benefícios previdenciários por mês, conforme levantamento feito com base na folha de pagamento de novembro. Desse total, 5.657.745 são benefícios assistenciais, e 33.379.120 previdenciários.

Ainda segundo o levantamento, 26.168.062 segurados recebem até um salário mínimo. Os que ganham acima do piso nacional somam 12.868.803 pessoas.

Como consultar os valores?

Segundo o INSS, para os segurados que não têm acesso à internet, é possível fazer a consulta dos valores ao ligar para a Central 135. É necessário informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Para os segurados com acesso à internet, é possível acessar o site Meu INSS. Após fazer o login, na tela inicial, o beneficiário precisa clicar em “Extrato de Pagamento”. A consulta também pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, disponível para sistemas Android e iOS.