Caetano Veloso pede R$ 1,3 milhão a marca de roupas Osklen por uso indevido de imagem

O cantor Caetano Veloso está movendo um processo contra a marca de roupas Osklen por uso indevido de sua imagem na campanha publicitária da coleção “Brazilian Soul”, confirmou a defesa do artista à CNN.

Em tramitação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o processo acusa a marca do empresário Oskar Metsavaht de se utilizar da imagem de Caetano Veloso e do movimento da Tropicália nos anos 60 de maneira não autorizada para lançar e impulsionar as vendas da coleção de roupas.

Caetano pede a exclusão de publicações associando a coleção da Osklen à sua imagem e obra, assim como a retirada dos produtos que façam uso dessa obra. Além de pedir indenizações por dano material, no valor de R$ 1 milhão, e danos morais, no valor de R$ 300 mil.

Segundo a defesa do cantor, os valores foram calculados com base no que o mercado pagaria a Caetano por uma campanha nos moldes da que foi lançada de forma desautorizada pela Osklen.

“Em agosto desse ano, o artista tomou conhecimento de que a loja tinha lançado uma nova coleção, que se diz inspirada no Movimento Tropicalista, e a campanha publicitária da coleção usou, sem autorização, a imagem de Caetano no palco do show Transa, com todos os elementos que remetem ao disco de mesmo nome, vinculando o lançamento ao artista”, informou a defesa de Caetano em nota.

Segundo a defesa, a prática é conhecida juridicamente como “aproveitamento parasitário”.

“Caetano, em seus 60 anos de carreira, jamais autorizou o uso de sua imagem e de sua obra para fins publicitários, recusando propostas milionárias”, acrescentou a defesa.

Segundo a nota, houve tentativas de resolução do problema por vias extrajudiciais e amigáveis, mas elas não obtiveram sucesso.

A CNN tenta contato com a assessoria de imprensa da Osklen.