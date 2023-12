Bruce Dickinson critica taxa de ingressos no Brasil: “Lula, faça alguma coisa!”

Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, criticou a taxação online em compras de ingressos para shows no Brasil. O cantor chegou até a pedir para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) resolver a questão, durante fala na Comic Con Experience 2023 (CCXP) nesta quinta-feira (30).

“Ingressos no Brasil são malucos, é o único lugar em que você tem que pagar a mais se você compra online”, disse o cantor. “Lula, faça alguma coisa!”.

Geralmente, os ingressos adquiridos online no Brasil possuem taxas em torno de 20% em cima do valor total. Se o valor do ticket é de R$ 150, você pagará R$ 180 por ter comprado pela internet e não na bilheteria, por exemplo.

No painel, Bruce divulgou o videoclipe de uma das músicas do seu novo álbum “The Mandrake Project” – o primeiro álbum solo do cantor em 18 anos.

Além disso, o vocalista fará uma turnê mundial no ano que vem. O Brasil está na lista com sete datas e os ingressos são vendidos no site uhuu.com para os shows em São Paulo e Curitiba. Já as entradas para Rio de Janeiro, Porto Alegre, Ribeirão Preto, Brasília e Belo Horizonte acontecem no site bilheteriadigital.com.

Veja datas da turnê de Bruce Dickinson no Brasil:

•Curitiba – 24 de abril

•Porto Alegre – 25 de abril

•Brasília – 27 de abril

•Belo Horizonte – 28 de abril

•Rio de Janeiro – 30 de abril

•Ribeirão Preto – 2 de maio

•São Paulo – 4 de maio