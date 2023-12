Brasileiros têm mais de R$ 7,5 bilhões para sacar em “dinheiro esquecido”, diz BC

Os brasileiros ainda têm pouco mais de R$ 7,5 bilhões para resgatar no sistema de “dinheiro esquecido”, segundo informou o Banco Central (BC) na quinta-feira (7).

Até o momento, foi resgatado um montante de pouco mais de R$ 5,3 bilhões dos mais de R$ 12 bilhões disponíveis para saque, segundo a instituição.

Ao todo, 40.583.355 beneficiários pessoa física ainda possuem mais de R$ 6 bilhões a serem resgatados. Já para as 3.062.463 de pessoas jurídicas, o montante é de quase R$ 1,5 bilhão.

Segundo dados do BC, o mês de outubro registrou a menor atividade de saques, totalizando R$ 178 milhões retirados. Em agosto e setembro foram registrados os maiores resgates totais, de R$ 265 milhões e R$ 264 milhões respectivamente.

A grande maioria dos beneficiários possui uma faixa de até R$ 10 para resgatar. Ao todo são:

•31.390.932 beneficiários com faixas de R$ 0,00 a R$ 10,00 (62,98%);

•12.813.948 beneficiários com faixas de R$ 10,01 a R$ 100,00 (25,71%);

•4.806.330 beneficiários com faixas de R$ 100,01 a R$ 1.000,00 (9,64%);

•835.394 beneficiários com faixas acima de R$ 1000,01 (1,68%);

Confira passo a passo para a retirada do dinheiro

Passo 1

Acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br na data e no período de saque informado na primeira consulta. Quem esqueceu a data pode repetir o processo.

Passo 2

Fazer login com a conta Gov.br (nível prata ou ouro).

Se o cidadão ainda não tiver conta nesse nível, deve fazer logo o cadastro ou aumentar o nível de segurança (no caso de contas tipo bronze) no site ou no aplicativo Gov.br.

O BC aconselha o correntista a não deixar para criar a conta e ajustar o nível no dia de agendar o resgate. Confira aqui como aumentar o nível do login Gov.br.

Passo 3

Ler e aceitar o termo de responsabilidade.

Passo 4

Verificar o valor a receber, a instituição que deve devolver o valor e a origem (tipo) do valor a receber.

O sistema poderá fornecer informações adicionais, se for o caso. A primeira etapa da consulta só informava a existência de valores a receber, sem dar detalhes.

Passo 5

Clicar na opção indicada pelo sistema:

•“Solicitar por aqui”: para devolução do valor por Pix em até 12 dias úteis. O usuário deverá escolher uma das chaves Pix, informar os dados pessoais e guardar o número de protocolo, caso precise entrar em contato com a instituição;

•“Solicitar via instituição”: a instituição financeira não oferece a devolução por Pix. O usuário deverá entrar em contato pelo telefone ou e-mail informado para combinar com a instituição a forma de retirada: Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou Documento de Crédito (DOC);

•Importante: Na tela de informações dos valores a receber, o cidadão deve clicar no nome da instituição para consultar os canais de atendimento.