Campeonato Brasileiro: veja as chances de rebaixamento de Bahia, Vasco e Santos

O Campeonato Brasileiro chega na sua última rodada com Bahia, Vasco e Santos brigando contra o rebaixamento. Com as quedas de América-MG, Coritiba e Goiás, só há uma vaga restante no grupo que vai cair para a Série B do ano que vem.

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, que trabalha com as probabilidades do futebol, o Tricolor baiano é o clube com maior chance de ser rebaixado: 68,9%. O Vasco tem 24,9% de possibilidades de rebaixamento e o Santos, 6,2%.

O Bahia, 17º colocado, tem a situação mais complicada, porque precisa vencer o Atlético-MG, na Arena Fonte Nova, e torcer para que seus concorrentes não vençam. O Santos recebe o Fortaleza, na Vila Belmiro, e o Vasco encara o Red Bull Bragantino, em São Januário. Todos os jogos da 38ª rodada acontecem na quarta-feira (6), às 21h30.

Veja as probabilidades de rebaixamento no Campeonato Brasileiro

•Bahia – 68,9%

•Vasco – 24,9%

•Santos – 6,2%