Botafogo empata com o Cruzeiro e deixa o G-4; Raposa fica na série A do Brasileirão

Botafogo e Cruzeiro ficaram no empate sem gols neste domingo (03), no estádio Nilton Santos, pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de uma partida com pouca inspiração, sem muitas emoções e com um festival de jogadas atrapalhadas, pode se dizer que o time mineiro saiu muito satisfeito com o resultado.

Afinal, com um ponto na conta, somado a derrotas de Vasco e Bahia, o Cabuloso não tem mais chances de ser rebaixado para a segunda divisão. Por outro lado, o Glorioso confirmou que acabou o gás no torneio e saiu do G-4. O Alvinegro agora é o quinto colocado e pode perder a vaga direta para a próxima edição da fase de grupos da Libertadores.

Sem muitas emoções no primeiro tempo

A primeira etapa foi marcada por muito equilíbrio das duas equipes, mas com poucas emoções. O Cruzeiro mostrou mais organização diante de um Botafogo que pouco conseguiu criar. Ainda assim, a melhor chance foi alvinegra, após Marlon Freitas jogar a bola na área e Tiquinho finalizar rasteiro, obrigando Rafael Cabral fazer uma grande defesa. O camisa 9 do Glorioso teria outra chance em chute de fora da área, mas para fora.

Por outro lado, o Cabuloso tinha a posse de bola, mas não conseguia chegar com perigo. As melhores chances aconteceram em chutes de fora da área de Arthur Gomes e Lucas Silva, contudo parando em defesas de Lucas Perri. Por fim, a cena mais curiosa do primeiro tempo aconteceu no apito final do juiz. Afinal, o time carioca foi para o vestiário embaixo de vaias, após deixar escapar o título do Campeonato Brasileiro.

Botafogo decepciona, Cruzeiro escapa

No começo da etapa final, as duas equipes tiveram grandes chances desperdiçadas. Antes do primeiro minuto, Matheus Pereira finalizou para grande defesa de Perri. O próprio meia pegou o rebote, mas parou novamente no goleiro. Três minutos mais tarde foi a vez do Botafogo. Carlos Alberto arrancou e deixou Luis Henrique na cara do gol. Contudo, o atacante perdeu a passada, tropeçou na bola e perdeu uma chance clara. Com o passar do tempo, o Alvinegro tentava impor uma pressão, ficando mais com a bola, enquanto o Cruzeiro apostava nos contra-ataques. A melhor chance na reta final aconteceu com Carlos Alberto. Gabriel Pires cruzou na cabeça do atacante, que completamente livre, cabeceou para fora. Empate amargo para aquele que era o virtual campeão brasileiro e que agora não frequenta nem o G-4 e deixou o estádio sob muitas vaias. Por outro lado, o Cabuloso comemora a permanência na Série A.

BOTAFOGO 0X0 CRUZEIRO

37ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 3/12/2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: Lucas Perri; Danilo Barbosa, Adryelson e Cuesta; Tchê Tchê, Marlon Freitas (Carlos Alberto, intervalo), Gabriel Pires (Newton, 37’/2ºT) e Victor Sá; Júnior Santos (Janderson, 39’/2ºT), Luis Henrique (Diego Costa, 15’/2ºT) e Tiquinho Soares (Hugo, 15’/2ºT). Técnico: Tiago Nunes.

CRUZEIRO: Rafael Cabral; Palacios, Neris, Luciano Castán e Marlon; Lucas Silva (João Marcelo, 32’/2ºT), Ian Luccas (Mateus Vital, 22’/2ºT) , Japa e Matheus Pereira (Nikão, 22’/2ºT); Arthur Gomes (Robert, 14’/2ºT) e Bruno Rodrigues (João Pedro, 32’/2ºT). Técnico: Paulo Autuori.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Cartão Amarelo: Gabriel Pires, Adryelson e Danilo Barbosa (BOT); Palacios e Neris (CRU)