Bolões aumentam chance de ganhar Mega-Sena da Virada 2023; saiba como fazer

Sorteada no dia 31 de dezembro, a Mega da Virada de 2023 oferece um prêmio recorde de R$ 550 milhões. A chance de ganhar a bolada com uma aposta simples é uma em 50 milhões.

Para aumentar as possibilidades de levar a sorte, muitos grupos de amigos e empresas organizam bolões para participar do sorteio.

A Caixa Econômica Federal, organizadora da Mega, oferece um bolão Caixa no qual o grupo pode comprar um conjunto de cotas para dividir entre as pessoas participantes.

Porém, este não pode ser feito online, sendo comercializado apenas nas unidades lotéricas.

Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente.

Os bolões têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 5, sendo possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio.

Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Como apostar na Mega da Virada

Para apostar na Mega da Virada 2023/2024, basta ir até uma casa lotérica ou realizar a operação online, por meio do aplicativo ou pelo portal Loterias Caixa, com o valor mínimo de R$ 30.

Outra opção, disponível para quem é cliente Caixa, é o Internet Banking. Para jogar, é necessário escolher de seis a 20 números no volante, que conta com 60 números no total.

O valor da aposta simples, com 6 números, é de R$ 5,00.

É possível apostar de três formas:

•Apostas simples: Basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. O valor muda conforme a quantidade de número escolhidos;

•Surpresinha: O sistema das Loterias escolhe de forma aleatória os números para o jogador;

•Bolão: Apostas realizadas em grupo também é uma possibilidade, disponível para indicar em cada volante.

Composição do prêmio

O valor estipulado do prêmio é composto pela arrecadação, sendo que:

•62% são para a primeira faixa — seis acertos (sena);

•19% são para a segunda faixa — cinco acertos (quina);

•19% são para a terceira faixa — quatro acertos (quadra).

Já o prêmio principal da primeira faixa (6 acertos) é composto por:

•62% do percentual bruto destinado a prêmios, da arrecadação do concurso Mega da Virada;

•5% do total acumulado de cada concurso regular da Mega-Sena realizado ao longo do ano;

•22% do total acumulado dos quatro concursos imediatamente anteriores (acúmulo para concursos de final 0 ou 5);

•O total acumulado na primeira faixa (sena) do concurso anterior, quando houver.

Por isso, quanto maior a quantidade de apostas, maior a arrecadação e as chances de elevar o valor estimado para o prêmio lotérico.

Em 2021, por exemplo, o valor estimado para o prêmio era de R$ 350 milhões. Com a arrecadação das vendas, a quantia subiu para R$ 378 milhões.

Como resgatar o prêmio

Caso a pessoa seja premiada, é necessário se dirigir a qualquer casa lotérica credenciada. Se o valor bruto for superior a R$ 2.112 o saque é mediante agências da Caixa, com comprovante de identidade original com CPF e recibo da aposta premiado.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).